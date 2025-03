EON SE Aktie News: EON SE macht am Montagvormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 12,98 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 12,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EON SE-Aktie bisher bei 12,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 408.828 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 10,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,551 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 15,05 EUR.

Am 26.02.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,84 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 14.05.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 18.03.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,11 EUR je Aktie.

