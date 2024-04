EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 12,33 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 12,33 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,54 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.765.976 Stück gehandelt.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,72 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 10,43 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 15,38 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,551 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,70 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50,44 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 34.067,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

