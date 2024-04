EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 12,57 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,57 EUR zu. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,58 EUR. Bei 12,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.748 EON SE-Aktien.

Bei 13,03 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 16,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,551 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 34.067,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,08 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Neue Analyse: UBS AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätte eine EON SE-Anlage von vor 10 Jahren eingebracht

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen