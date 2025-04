EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagvormittag im Aufwind

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 14,17 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 14,17 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,27 EUR aus. Bei 14,23 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 582.418 Stück.

Bei 14,77 EUR erreichte der Titel am 04.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 4,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 35,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,572 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 15,10 EUR angegeben.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

