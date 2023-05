EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel E.ON 12,05 EUR

Um 11:47 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 12,11 EUR ab. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 12,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.771.150 EON SE-Aktien.

Bei 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 1,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,80 EUR je EON SE-Aktie aus.

Am 15.03.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 126,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34.067,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.047,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.05.2024 dürfte EON SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 0,915 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

