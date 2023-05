EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel E.ON 12,18 EUR

-0,98% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 12,16 EUR ab. Die EON SE-Aktie sank bis auf 12,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 450.866 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 12,29 EUR erreichte der Titel am 09.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 1,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 40,11 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,73 EUR.

Am 15.03.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28.748,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 91,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EON SE einen Umsatz von 15.047,00 EUR eingefahren.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von EON SE.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,915 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

RWE-Aktie gesucht: Bericht über Iberdrola-Interesse

RWE: Die Konzerngeschichte des Energieriesen

E.ON-Aktie: Experten empfehlen EON SE im April mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images