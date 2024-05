EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittag an Boden

EON SE im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 13,28 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 13,28 EUR nach oben. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,35 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.683.181 EON SE-Aktien.

Am 10.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,49 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 27,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,530 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,15 EUR.

EON SE ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. EON SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,25 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,76 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,07 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,44 Mrd. EUR.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

EON SE-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy