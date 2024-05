EON SE Aktie News: EON SE macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 13,15 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 13,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 13,16 EUR. Bei 13,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 87.161 Aktien.

Bei einem Wert von 13,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2024). Mit einem Zuwachs von 0,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Abschläge von 20,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,550 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,15 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 13.03.2024. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,76 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,25 Prozent auf 24,44 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

