EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Mittag Verluste

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 9,35 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 9,34 EUR. Bei 9,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.014.079 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 25,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.06.2022 bei 9,34 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 0,13 Prozent sinken.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,21 EUR.

EON SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.507,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.402,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte EON SE am 10.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 09.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,884 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie in Grün: Kooperation mit Deutsche Erdwärme für Geothermie-Nutzung

Analysten sehen bei EON SE-Aktie Potenzial

Aktien von RWE, Uniper und Co. sehr schwach: Furcht vor Sondersteuer setzt Versorger-Titel unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images