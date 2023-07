EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,32 EUR.

Die EON SE-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,32 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 11,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,22 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 538.498 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 8,62 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 7,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der EON SE-Aktie wird bei 12,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,32 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.507,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.543,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,972 EUR je Aktie.

