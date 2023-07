EON SE Aktie News: EON SE am Montagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 11,25 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,5 Prozent auf 11,25 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 11,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.089.062 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 9,29 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 54,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,22 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.543,00 EUR im Vergleich zu 29.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,972 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

E.ON-Aktie mit Minus: Fitch bestätigt E.ON-Rating mit "BBB+" und stabilen Ausblick

Juni 2023: Experten empfehlen EON SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf