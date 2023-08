EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 11,15 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 11,15 EUR zu. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,17 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.220.955 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,28 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 34,71 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,25 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 09.08.2023 lud EON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,32 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 18.817,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

