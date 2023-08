EON SE Aktie News: Anleger greifen bei EON SE am Nachmittag zu

Kurs der EON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 11,14 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 11,14 EUR zu. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.324.279 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 10,32 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,65 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 09.08.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.817,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.

