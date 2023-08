EON SE Aktie News: EON SE macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 11,13 EUR zu.

Die EON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 11,13 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 11,15 EUR. Bei 11,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 312.047 EON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2023 auf bis zu 12,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 10,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,25 EUR.

EON SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,32 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18.817,00 EUR – eine Minderung von 36,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.507,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

