EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 10,98 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 10,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 10,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,91 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 114.530 Aktien.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,67 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 18.817,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 23.338,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.11.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 1,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

