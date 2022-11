EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag fester

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 8,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 8,89 EUR. Bei 8,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.266.901 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR an. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 29,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 21,62 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 11,28 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 23.338,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.638,00 EUR umgesetzt.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.03.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,922 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

