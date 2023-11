EON SE Aktie News: EON SE kommt am Mittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,40 EUR.

Mit einem Kurs von 11,40 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die EON SE-Aktie legte bis auf 11,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 11,34 EUR ein. Mit einem Wert von 11,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 763.848 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,54 EUR am 10.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 33,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,20 EUR.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ebenfalls ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.748,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.883,00 EUR.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

