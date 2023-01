EON SE Aktie News: EON SE zieht am Mittag an

Das Papier von EON SE konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 9,95 EUR. Bei 10,00 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 556.133 EON SE-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,54 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,65 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (7,28 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,65 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 09.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.748,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.047,00 EUR in den Büchern gestanden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von EON SE.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,930 EUR in den Büchern stehen haben wird.

