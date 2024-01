EON SE Aktie News: EON SE verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 12,57 EUR.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,57 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 12,53 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.382.944 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,87 Prozent wieder erreichen. Am 19.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,84 EUR.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.748,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie gesucht: Zwei grüne Anleihetranchen in Milliardenhöhe emittiert

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich schwächer