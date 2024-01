EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Vormittag

EON SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 12,66 EUR zu.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 12,66 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,66 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.453 EON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,80 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Mit einem Zuwachs von 1,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,72 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 30,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,84 EUR an.

EON SE gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 28.748,00 EUR umgesetzt.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

