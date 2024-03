EON SE Aktie News: EON SE am Mittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von EON SE. Mit einem Kurs von 11,99 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,99 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 12,09 EUR. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 11,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 361.576 EON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 12,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 6,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,07 EUR fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 19,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 13,30 EUR.

EON SE veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 28.748,00 EUR erwirtschaftet hatte.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,16 EUR je EON SE-Aktie.

