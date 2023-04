EON SE Aktie News: EON SE reagiert am Nachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,80 EUR

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 11,79 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.817.888 Stück.

Am 11.04.2023 markierte das Papier bei 11,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,28 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 61,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,23 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 15.03.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 126,40 Prozent auf 34.067,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.047,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,906 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

