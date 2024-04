EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Im XETRA-Handel kam die EON SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 12,36 EUR.

Mit einem Wert von 12,36 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 12,45 EUR. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,32 EUR nach. Bei 12,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.283.604 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 5,46 Prozent zulegen. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 18,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,551 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,530 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,70 EUR aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 16.883,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 34.067,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2024 aus.

