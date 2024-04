EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag gefragt

EON SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,37 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,37 EUR zu. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,40 EUR an. Bei 12,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 142.650 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 13,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 5,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,530 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,551 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,70 EUR.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34.067,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.883,00 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,08 EUR fest.

