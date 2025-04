EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 14,49 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 14,49 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 14,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.528.945 EON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,90 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit Abgaben von 27,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,572 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,10 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 26.02.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,25 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,84 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,44 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 20.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

