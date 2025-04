EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 14,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 14,52 EUR zu. Kurzfristig markierte die EON SE-Aktie bei 14,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97.213 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 1,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,572 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,10 EUR aus.

Am 26.02.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,25 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,84 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag