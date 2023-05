EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,98 EUR

Das Papier von EON SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 11,90 EUR ab. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,84 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,07 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.851.129 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 14.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 38,82 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,88 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 33.543,00 EUR gegenüber 15.047,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 15.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,921 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: E.ON