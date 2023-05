EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von EON SE

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,99 EUR

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,6 Prozent auf 11,90 EUR ab. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 11,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.448.918 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,28 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 63,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,88 EUR.

Am 10.05.2023 hat EON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33.543,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 122,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.047,00 EUR in den Büchern standen.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,921 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie von Gewinnmitnahmen geprägt: Dank Gewinnsprung wird E.ON optimistischer für das Gesamtjahr

Nach US-Inflationsdaten: DAX schließt an Frankfurter Börse im negativen Bereich

RWE-Aktie gesucht: Bericht über Iberdrola-Interesse

