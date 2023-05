EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,90 EUR

Die EON SE-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,08 EUR abwärts. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 168.217 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,78 Prozent wieder erreichen. Bei 7,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,71 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,88 EUR je EON SE-Aktie an.

Am 10.05.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.543,00 EUR im Vergleich zu 15.047,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 15.05.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 0,921 EUR im Jahr 2023 aus.

