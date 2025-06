EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Nachmittag seitwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 15,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der EON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 15,35 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 15,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.093.497 EON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 EUR erreichte der Titel am 26.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 3,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 46,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 15,77 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

