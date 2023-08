EON SE Aktie News: EON SE am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,03 EUR ab.

Die EON SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 11,03 EUR abwärts. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,01 EUR ab. Bei 11,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 619.911 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 12,29 EUR markierte der Titel am 09.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 11,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 34,00 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,25 EUR je EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 18.817,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.338,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,06 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes EON SE-Investment abgeworfen

RWE-Aktie legt dennoch zu: RWE bei Stromerzeugung laut Kartellamt weiter marktbeherrschend

E.ON-Aktie allerdings im Minus: E.ON verdient mehr