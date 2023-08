EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 11,05 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 11,05 EUR. Die EON SE-Aktie sank bis auf 11,02 EUR. Bei 11,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 106.012 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 14.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 34,12 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,25 EUR.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.817,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 1,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

