Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf
Kurs der EON SE

EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

11.09.25 12:05 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die EON SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,34 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,34 EUR. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,43 EUR aus. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,32 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 15,34 EUR. Zuletzt wechselten 211.927 EON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 7,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 47,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,571 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 13.08.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

RWE-Aktie: Chef sieht Gaslage trotz wenig gefüllter Speicher entspannt

E.ON-Aktie steigt: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft

mehr Analysen