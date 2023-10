EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 11,05 EUR ab.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 11,05 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,02 EUR nach. Bei 11,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 63.949 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,28 EUR am 14.10.2022. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 51,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,25 EUR.

Am 09.08.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.817,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.338,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte EON SE am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,10 EUR je EON SE-Aktie.

