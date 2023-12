EON SE Aktie News: EON SE am Mittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 12,45 EUR ab.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 12,45 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 12,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.273.577 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,72 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,63 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,48 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.883,00 EUR – eine Minderung von 41,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.748,00 EUR eingefahren.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Donnerstagmittag im Plus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 5 Jahren eingebracht