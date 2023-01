EON SE Aktie News: EON SE am Mittag im Aufwind

Um 12:22 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 10,01 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,06 EUR. Bei 9,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 861.655 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,28 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 37,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 10,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 09.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 28.748,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.047,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 0,930 EUR in den Büchern stehen haben wird.

