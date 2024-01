EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 12,65 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 12,65 EUR. Die EON SE-Aktie legte bis auf 12,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.377.376 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 12,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 1,19 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.01.2023 Kursverluste bis auf 9,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,84 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41,27 Prozent auf 16.883,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

