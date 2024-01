EON SE Aktie News: EON SE präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 12,61 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 12,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.445 EON SE-Aktien.

Bei 12,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,72 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 22,87 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,84 EUR an.

EON SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,60 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.883,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte EON SE am 13.03.2024 präsentieren. Am 12.03.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie leichter: E.ON eröffnet Testzentrum für Elektromobilität

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor 10 Jahren eingefahren

E.ON-Aktie gesucht: Zwei grüne Anleihetranchen in Milliardenhöhe emittiert