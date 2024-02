EON SE Aktie News: EON SE am Mittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,05 EUR zu.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 12,05 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,07 EUR an. Bei 11,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 521.158 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 12,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 6,22 Prozent Luft nach oben. Bei 9,87 EUR fiel das Papier am 10.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 18,11 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,529 EUR, nach 0,510 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 13,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 08.11.2023. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 28.748,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,15 EUR je Aktie belaufen.

