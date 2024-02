EON SE Aktie News: EON SE macht am Vormittag Boden gut

EON SE im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 12,02 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 12,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 12,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.951 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 EUR an. 6,49 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 9,87 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Mit einem Kursverlust von 17,90 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,510 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,529 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 13,20 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als EON SE mit 0,60 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.748,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.883,00 EUR.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

