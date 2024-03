EON SE Aktie News: EON SE fällt am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 11,88 EUR abwärts.

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 11,88 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,87 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 779.481 EON SE-Aktien.

Bei 12,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,74 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 15,28 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,510 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16.883,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 28.748,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die EON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte EON SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

