EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag kaum verändert

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 11,97 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,97 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EON SE-Aktie bei 12,01 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,96 EUR nach. Bei 11,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 76.402 Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,98 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,07 EUR fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,88 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2022 mit 0,510 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,30 EUR aus.

Am 08.11.2023 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. EON SE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,60 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.883,00 EUR – das entspricht einem Minus von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.748,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Am 13.05.2025 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet EON SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: DAX startet im Minus