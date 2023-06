EON SE Aktie News: EON SE wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel E.ON 11,39 EUR

Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 11,35 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 11,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.226.862 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,29 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,33 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,83 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 10.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EON SE ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 33.543,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Am 14.08.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,950 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

