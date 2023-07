EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag gesucht

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 11,36 EUR.

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 11,36 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 11,38 EUR. Bei 11,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 585.389 EON SE-Aktien.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 12,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 7,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 55,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 10.05.2023. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 33.543,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,68 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2023 0,973 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

