EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,41 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das EON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 11,41 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,34 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.386.362 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,76 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,28 EUR ab. Abschläge von 36,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,22 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent auf 33.543,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,973 EUR je Aktie belaufen.

