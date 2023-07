EON SE Aktie News: EON SE verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,31 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 11,31 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,34 EUR zu. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 11,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 76.883 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (7,28 EUR). Mit einem Kursverlust von 35,60 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,22 EUR.

EON SE veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 33.543,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 29.507,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte EON SE am 09.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,972 EUR je EON SE-Aktie.

