EON SE Aktie News: EON SE am Freitagvormittag freundlich

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 9,30 EUR zu. Bei 9,30 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,23 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 208.506 Aktien.

Bei 12,54 EUR markierte der Titel am 03.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 25,89 Prozent zulegen. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,72 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 20,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,18 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 10.08.2022 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 23.338,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.638,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 0,905 EUR je Aktie aus.

