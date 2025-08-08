EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die EON SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,90 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 15,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die EON SE-Aktie legte bis auf 16,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 15,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.675.241 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Gewinne von 4,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.05.2025. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 25,22 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.

