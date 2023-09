EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf EON SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 11,49 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 11,49 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 11,48 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.508.730 Stück.

Am 09.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,29 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,01 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 7,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 36,61 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,25 EUR.

EON SE gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 18.817,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23.338,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der EON SE-Aktie ein

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe EON SE-Investition eingebracht

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick