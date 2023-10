EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Verlusten

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,00 EUR abwärts.

Das Papier von EON SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 11,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 10,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,08 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 885.174 Aktien.

Am 09.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,73 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,28 EUR. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 51,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 12,25 EUR.

EON SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,44 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18.817,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 23.338,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,10 EUR je EON SE-Aktie.

